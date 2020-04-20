Английскую Премьер-лигу решили провести в игре FIFA

Пока из-за пандемии коронавирусной инфекции проведение матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) приостановлено. Поэтому и приходится искать обходные пути. На этот раз решили задействовать компьютерные игры.

The Verge пишет, что в виртуальном турнире примут участие представители всех 20 клубов. Все призовые деньги киберчемпионата будут переданы Национальной службе здравоохранения Великобритании.

Матчи будут транслироваться на nbcsports.com, сайте АПЛ и в соцсетях, а также на Twitch и YouTube. Сообщается, что в турнире поучаствуют и звёзды: Трент Александер-Арнольд из «Ливерпуля» и Рахим Стерлинг из «Манчестер Сити».

Цель виртуального турнира — привлечь внимание к важности соблюдения профилактических мер во время пандемии COVID-19.