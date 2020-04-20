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Английскую Премьер-лигу решили провести в игре FIFA
В киберспортивном турнире будут участвовать и футбольные звёзды
Английскую Премьер-лигу решили провести в игре FIFA. Турнир назвали ePremier League Invitational. Он начнётся 21 апреля.
Пока из-за пандемии коронавирусной инфекции проведение матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) приостановлено. Поэтому и приходится искать обходные пути. На этот раз решили задействовать компьютерные игры.
The Verge пишет, что в виртуальном турнире примут участие представители всех 20 клубов. Все призовые деньги киберчемпионата будут переданы Национальной службе здравоохранения Великобритании.
Матчи будут транслироваться на nbcsports.com, сайте АПЛ и в соцсетях, а также на Twitch и YouTube. Сообщается, что в турнире поучаствуют и звёзды: Трент Александер-Арнольд из «Ливерпуля» и Рахим Стерлинг из «Манчестер Сити».
Цель виртуального турнира — привлечь внимание к важности соблюдения профилактических мер во время пандемии COVID-19.