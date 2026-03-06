Анонсирован новый Xbox — консоль сможет запускать и ПК-игры

По её словам, новая консоль будет отличаться высокой производительностью и сможет запускать не только игры для Xbox, но и игры для ПК. Бывший руководитель Xbox Сара Бонд, например, отмечала, что новая консоль должна предложить пользователям «очень качественный и продуманный игровой опыт».

Аша Шарма подчеркнула, что компания хочет снова уделить особое внимание классическим игровым консолям Xbox, которые долгое время были основой бренда. При этом она признала, что сегодня игры доступны на разных устройствах — от компьютеров до облачных сервисов. Несмотря на это, Microsoft планирует сохранить “важную роль консоли” в своей игровой экосистеме.

Точная дата выхода Project Helix пока неизвестна.