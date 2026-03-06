Анонсирован новый Xbox — консоль сможет запускать и ПК-игры

Опубликовано 06 марта 2026, 17:171 мин.
Анонсирован новый Xbox — консоль сможет запускать и ПК-игрыПока без других подробностей
Microsoft начала делиться первыми подробностями о следующем поколении Xbox. Новый проект носит кодовое имя Project Helix. О новинке рассказала новая глава игрового подразделения Microsoft Аша Шарма.
© Microsoft
По её словам, новая консоль будет отличаться высокой производительностью и сможет запускать не только игры для Xbox, но и игры для ПК. Бывший руководитель Xbox Сара Бонд, например, отмечала, что новая консоль должна предложить пользователям «очень качественный и продуманный игровой опыт».
Аша Шарма подчеркнула, что компания хочет снова уделить особое внимание классическим игровым консолям Xbox, которые долгое время были основой бренда. При этом она признала, что сегодня игры доступны на разных устройствах — от компьютеров до облачных сервисов. Несмотря на это, Microsoft планирует сохранить “важную роль консоли” в своей игровой экосистеме.
Точная дата выхода Project Helix пока неизвестна.