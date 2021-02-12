Анонсирован ранее отмененный из-за критики ветеранов войны шутер Six Days in Fallujah

Сюжет анонсированного шутера Six Days in Fallujah повествует о противостоянии военных с террористами из Аль-Каиды (организация запрещена в России). ”Возглавьте отряд, который пройдет через реальные битвы, воссозданные с помощью современных технологий. Шутер покажет весь тактический спектр реального боя лучше, чем любая другая известная игра”, — указывается в описании тайтла.

Известно, что в роли разработчика игры выступает Victura. Отмечается, что для создания тайтла представители компании советуются с сотней пехотинцев, которые пережили сражения. Дата выхода Six Days in Fallujah на данный момент неизвестна, однако ожидается, что выйдет она в этом году.