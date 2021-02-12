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Анонсирован ранее отмененный из-за критики ветеранов войны шутер Six Days in Fallujah
Спустя 11 лет
Военный шутер Six Days in Fallujah разрабатывался еще в далеком 2009 году, но так и не был выпущен, поскольку издатели столкнулись с критикой со стороны ветеранов войны. Сейчас же, неожиданно для всех, игру вновь анонсировали, выпустив новый трейлер.
Сюжет анонсированного шутера Six Days in Fallujah повествует о противостоянии военных с террористами из Аль-Каиды (организация запрещена в России). ”Возглавьте отряд, который пройдет через реальные битвы, воссозданные с помощью современных технологий. Шутер покажет весь тактический спектр реального боя лучше, чем любая другая известная игра”, — указывается в описании тайтла.
Известно, что в роли разработчика игры выступает Victura. Отмечается, что для создания тайтла представители компании советуются с сотней пехотинцев, которые пережили сражения. Дата выхода Six Days in Fallujah на данный момент неизвестна, однако ожидается, что выйдет она в этом году.