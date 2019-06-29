Анонсирован тетрис с королевской битвой для смартфонов

Tetris заключила соглашение с разработчиком игр N3twork. Вместе они адаптируют классическую головоломку Тетрис с неклассическим режимом королевской битвы для смартфонов. Компании планируют создать в будущем целую серию таких игр с различными опциями. В них смогут играть пользователи мобильных устройств во всём мире кроме Китая.

Первый совместный проект компаний называется Tetris Royale. Игроки будут сражаться друг с другом (максимум с 99 противниками) за место в таблице лидеров. За выполнение заданий они будут получать различные бонусы и варианты кастомизации.

Игра будет доступна для пользователей и iOS, и Android. Её тестирование планируют начать уже в этом году.