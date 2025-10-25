Разработчики обещают современную графику в 4K, новые виды оружия и техники, переработанные кат-сцены и озвучку с участием оригинальных актёров. Кампания теперь поддерживает онлайн-кооператив до четырёх игроков с кроссплеем между всеми платформами и совместным прогрессом.

В игре появятся три новых миссии-пролога. Также можно будет спринтовать, прицеливаться с любого оружия и захватывать технику врагов.