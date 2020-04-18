Анонсирована игра-симулятор папы римского

Над игрой работает польский издатель PlayWay. Недавно он анонсировал другую игру — The Pope: Power & Sin. Действие в ней происходит во времена правления Родриго Борджиа, папы Александр VI. В новом же проекте Pope Simulator игрок будет управлять современным папой. Игра должна стать реалистичным симулятором великого понтифика.

Игроку, как сообщается, придётся влиять на судьбы простых людей и политиков. Судя по трейлеру, в ходе игры пользователь будет общаться с верующими, благословлять их и решать текущие дела в Ватикане.

Точной даты выхода Pope Simulator не сообщается. Сейчас игру можно добавить в список желаемого в сервисе цифровой дистрибуции Steam.