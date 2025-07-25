Анонсирована консоль, на которой можно играть в Nintendo 64 на новых телевизорах

Nintendo 64 — одна из самых популярных консолей своего времени, но играть в её игры на современных телевизорах сложно. Для этого обычно нужны разные адаптеры и модификации. FPGA-консоли решают эту проблему, эмулируя оригинальное железо на аппаратном уровне. Это позволяет получить почти такой же опыт, как на настоящей консоли, с улучшениями вроде вывода через HDMI и масштабирования изображения.

M64 ещё не раскрывает все свои характеристики, но производитель намекает на выход в декабре 2025 года.