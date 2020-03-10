Анонсирована новая игра в легендарной серии Worms

На данный момент детали грядущей пошаговой стратегии культовой серии Worms не сообщаются, но по словам разработчиков, они будут раскрыты уже в ближайшее время. Кроме того, в сеть уже был загружен тизерный ролик новинки. К слову, в конце видео на экране появляются цифры 2020, что означает, что выход игры состоится именно в этом году.

”Таких червячков еще никогда не было”, - сообщила компания на своем официальном аккаунте в социальной сети Twitter. Предполагается, что игроков ждет ряд изменений в геймплее.