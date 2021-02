Анонсирована новая раздача бесплатных игр для PlayStation

С 1 марта 20:00 по PT (2 марта, 7:00 по мск) по 31 марта 20:00 по PT (1 апреля, 7:00 по мск) владельцы PS4 и PS5 смогут получить бесплатно Ratchet and Clank. После загрузки игра останется в аккаунте навсегда.

Впервые Sony объявила об акции Play At Home в прошлом году. Тогда компания предложила владельцам консолей бесплатные Journey и Uncharted: The Nathan Drake Collection. Как и тогда, в 2021 году пользователям не нужно будет иметь активную подписку PlayStation Plus, чтобы получить игры бесплатно.

Какие ещё игры будут бесплатными во время акции, Sony расскажет позже.