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Анонсирована очередная презентация игр для PlayStation 5
Возможно, на мероприятии мы услышим и цены консоли
Sony анонсировала очередную презентацию игр для новой консоли PlayStation 5. Учитывая, что на днях Microsoft назвала цены Xbox следующего поколения, можно ждать на мероприятии информацию о стоимости PS5.
Презентация намечена на 16 сентября в 23:00 по московскому времени. Sony обещает, что онлайн-мероприятие продлится около 40 минут. За это время компания расскажет о последних тайтлах группы разработчиков видеоигр, принадлежащей Sony Interactive Entertainment. Посмотреть это можно будет на YouTube.
Стоит отметить, что в прошлом месяце Sony открыла предварительную регистрацию на предзаказы на PlayStation 5, но при этом не назвала ни даты выпуска консоли, ни её стоимости. Будем надеяться, что узнаём это всё на грядущем мероприятии.