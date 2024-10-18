Античит-система в Call Of Duty: Modern Warfare III банила простых игроков

Хотя Activision утверждает, что последствия были минимальными, известный продавец читов, zebleer, заявляет о более серьезной проблеме. По его словам, даже обычная текстовая строка на компьютере, содержащая фразу «Trigger Bot», может вызвать срабатывание системы обнаружения Ricochet, что и приводило к необоснованным банам. И что самое забавное, этим эксплойтом можно было воспользоваться, отправив запрос в друзья с сообщением или написав что-нибудь с этой фразой в игровом чате. Zebleer утверждает, что от этой проблемы пострадали тысячи игроков, включая таких известных стримеров, как BobbyPoff.

Activision не предоставила подробных объяснений и не рассказала о масштабах ущерба, нанесенного этим эксплойтом.