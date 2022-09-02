Антимонопольщики могут сорвать сделку Microsoft по покупке создателей Call of Duty и Warcraft

Антимонопольщики могут сорвать сделку Microsoft по покупке создателей Call of Duty и WarcraftОна может навредить конкурентам
Ведомство изучило отзывы третьих стороны, чьи интересы могут быть затронуты при заключении этой сделки. Специалисты опасаются, что Microsoft может использовать контроль над такими популярными играми, как Call of Duty и World of Warcraft, для нанесения ущерба конкурентам, в том числе в сфере облачного гейминга и подписных игровых сервисов.
Также слияние повлияет на главного конкурента Microsoft на рынке консолей. Например, после покупки Bethesda её игры Starfield и Elder Scrolls VI стали эксклюзивом XBox. Эксперты считают, что компания может использовать игры Activision Blizzard для того, чтобы сильнее привязать пользователей к своей игровой экосистеме.
При этом отмечается, что из-за разных целевых аудиторий такие изменения на рынке Nintendo в меньшей степени затронут Nintendo.
На это уже отреагировал глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер.Он заявил, что игры серии Call of Duty по-прежнему будут выходить на консолях PlayStation без каких-либо ограничений. В компании выразили готовность сотрудничать с регуляторами.