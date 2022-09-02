Антимонопольщики могут сорвать сделку Microsoft по покупке создателей Call of Duty и Warcraft

Ведомство изучило отзывы третьих стороны, чьи интересы могут быть затронуты при заключении этой сделки. Специалисты опасаются, что Microsoft может использовать контроль над такими популярными играми, как Call of Duty и World of Warcraft, для нанесения ущерба конкурентам, в том числе в сфере облачного гейминга и подписных игровых сервисов.

Также слияние повлияет на главного конкурента Microsoft на рынке консолей. Например, после покупки Bethesda её игры Starfield и Elder Scrolls VI стали эксклюзивом XBox. Эксперты считают, что компания может использовать игры Activision Blizzard для того, чтобы сильнее привязать пользователей к своей игровой экосистеме.

При этом отмечается, что из-за разных целевых аудиторий такие изменения на рынке Nintendo в меньшей степени затронут Nintendo.

На это уже отреагировал глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер.Он заявил, что игры серии Call of Duty по-прежнему будут выходить на консолях PlayStation без каких-либо ограничений. В компании выразили готовность сотрудничать с регуляторами.