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Антирасисты вынудили Ubisoft удалить жест с поднятым вверх кулаком из игры
Потому что он похож на реальный жест BLM
Возмущённые игроки-антирасисты вынудили компанию Ubisoft удалить жест с поднятым вверх кулаком из игры Tom Clancy's Elite Squad. Подобный жест в реальности является символом движения Black Lives Matter в защиту темнокожих людей. В игре же кулак используется как символ террористической организации UMBRA. Игроки сочли, что это бросает тень на представителей Black Lives Matter.
Жест появляется во вступительном ролике к игре. Организация UMBRA в Tom Clancy's Elite Squad провоцирует массовые протесты якобы во благо общества, а сама тайно устраивает теракты.
Игроки решили, что из-за сходства жестов Tom Clancy's Elite Squad выставляет сторонников Black Lives Matter злодеями. Разработчики же говорят, что совпадение случайно, ведь поднятый кулак часто используется как символ сопротивления. Тем не менее, Ubisoft пошла навстречу игрокам и убрала жест из игры. И извинилась, конечно.