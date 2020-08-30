Антирасисты вынудили Ubisoft удалить жест с поднятым вверх кулаком из игры

Жест появляется во вступительном ролике к игре. Организация UMBRA в Tom Clancy's Elite Squad провоцирует массовые протесты якобы во благо общества, а сама тайно устраивает теракты.

Игроки решили, что из-за сходства жестов Tom Clancy's Elite Squad выставляет сторонников Black Lives Matter злодеями. Разработчики же говорят, что совпадение случайно, ведь поднятый кулак часто используется как символ сопротивления. Тем не менее, Ubisoft пошла навстречу игрокам и убрала жест из игры. И извинилась, конечно.