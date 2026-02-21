AOC выпустит 2К-монитор с временем отклика всего 0,03 миллисекунды

Главная особенность новинки — QD-OLED экран. Разрешение — 2560×1440 пикселя. Частота обновления составляет 280 Гц. Время отклика — всего 0,03 миллисекунды. Устройство поддерживает технологии, которые убирают разрывы картинки.

Монитор показывает 99,4% цветового пространства DCI-P3. Есть сертификат DisplayHDR True Black 400.

Предусмотрена регулировка высоты и наклона экрана. В комплекте есть подставка, также монитор можно повесить на стену.

Из разъемов есть два HDMI 2.1, DisplayPort и USB-порты.