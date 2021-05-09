Apple может выпустить портативную консоль

Об этом пишут корейские источники. Стоит отметить, что устройства Apple, в целом, не ориентированы на геймеров. Хотя их «железо» может быть мощным, у аппаратов компании нет достаточной системы охлаждения. Почему Apple могла захотеть переориентироваться на игровой рынок, неясно. Поэтому к слуху стоит относиться с долей скепсиса.

Портативная гибридная консоль, по слухам, получит кулер. Также источники утверждают, что Apple готовит для устройства новую SoC, и она не будет отнесена к чипсетам A-серии или M-серии. Пишут также о поддержке трассировки лучей.