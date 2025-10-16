Apple начнёт продавать… контроллеры от VR-шлема PlayStation

Новость появилась в рамках презентации второго поколения гарнитуры Apple Vision Pro. С обновлением операционной системы visionOS 26 устройство теперь поддерживает контроллеры от Sony. Новая версия Vision Pro получила более мощный процессор M5 и улучшенное крепление Dual Knit Band.

Контроллеры PS VR2 Sense оснащены системой отслеживания движений в шести направлениях, чувствительностью к прикосновениям пальцев и вибрацией.

Да, $250 это много. Но нельзя забывать, что сама гарнитура Apple стоит $3 499.