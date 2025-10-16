Apple начнёт продавать… контроллеры от VR-шлема PlayStation

Опубликовано 16 октября 2025, 13:381 мин.
Apple начнёт продавать… контроллеры от VR-шлема PlayStationОтдельно за $250
Apple объявила, что с 11 ноября начнёт продавать контроллеры PlayStation VR2 Sense отдельно от VR-гарнитуры Sony. Их цена составит $250. Ранее купить их можно было только в комплекте с гарнитурой PS VR2, что стоит около $400.
© Apple
Новость появилась в рамках презентации второго поколения гарнитуры Apple Vision Pro. С обновлением операционной системы visionOS 26 устройство теперь поддерживает контроллеры от Sony. Новая версия Vision Pro получила более мощный процессор M5 и улучшенное крепление Dual Knit Band.
Контроллеры PS VR2 Sense оснащены системой отслеживания движений в шести направлениях, чувствительностью к прикосновениям пальцев и вибрацией.
Да, $250 это много. Но нельзя забывать, что сама гарнитура Apple стоит $3 499.