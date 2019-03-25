Компания Apple представила игровой сервис Apple Arcade. В нём по подписке будет доступно более 100 новых уникальных игр, в том числе от таких знаменитых авторов, как Хиронобу Сакагути, Кен Вонг, Уилл Райт и многих других.

Как обещает Apple, для сервиса выбираются только оригинальные, качественные, креативные и увлекательные игры, подходящие для игроков всех возрастов. Пользователи Apple Arcade смогут без каких‑либо ограничений и рекламы играть в любые игры из тщательно подобранной коллекции. Это сервис без встроенных покупок и трекинга рекламы, и в нём действует строгая политика конфиденциальности.

В Apple Arcade предусмотрена простая система единой подписки, доступная пользователям App Store. Играть можно на iPhone, iPad, Mac и Apple TV.