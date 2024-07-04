Игры
Опубликовано 04 июля 2024, 15:27
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Apple расширила возможности портирования игр с MacOS на iOS

Улучшенные инструменты
Apple представила обновленный Game Porting Toolkit 2.0. Изначально созданный для облегчения перевода игр для Windows на совместимость с macOS, теперь набор инструментов позволяет разработчикам легко переносить свои игры с macOS на iOS-устройства, такие как iPhone и iPad.
Apple расширила возможности портирования игр с MacOS на iOS
© Ferra

Game Porting Toolkit упрощает процесс, конвертируя графику DirectX в Metal, графический API Apple, и оптимизируя игры для системных функций macOS, таких как игровые контроллеры, Spatial Audio и HDR-видео. В новой версии разработчики также могут воспользоваться повышенной производительностью, поддержкой трассировки лучей на совместимом оборудовании и набором инструкций AVX2.

Во время WWDC 2024 Apple подчеркнула, что разработчики могут использовать этот инструментарий для портирования игр для Windows сначала на macOS, а затем на iOS, что "упрощает процесс адаптации в экосистеме Apple".

В настоящее время Apple Game Porting Toolkit 2.0 доступен в бета-версии для разработчиков, а полноценный релиз ожидается вместе с iOS 18 и macOS Sequoia предстоящей осенью.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
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