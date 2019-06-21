Apple стала одной из крупнейших игровых компаний без игр и приставок

Скорее всего, когда вам говорят «игровая компания», вы представляете себе Microsoft, Sony и Nintendo — производителей игровых консолей. Или EA, Ubisoft, Activision и Blizzard — создателей игр. Но аналитическая компания Newzoo настаивает, что в этом ассоциативном ряду должна появиться Apple.

Дело в том, что iPhone — одни из самых популярных смартфонов во всём мире. И именно на них люди играют. Пусть «залипание» в мобильные игры кажется несерьёзным, но это тоже гейминг, представляющий большую часть рынка.

Именно из-за распространённости iPhone аналитики поставили Apple на четвёртое место. По их данным, компания заработала на игровых приложениях около $2,09 миллиардов за первый квартал 2018 года, а полный заработок за год составил почти $9,45 миллиардов.

Вероятно, в будущем Apple только укрепит свои позиции, благодаря выпуску игрового сервиса Apple Arcade.