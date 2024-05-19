Apple TV бросил вызов Raspberry Pi в ретро-играх

Так, на этой неделе Apple TV получила официальный порт RetroArch, обширной коллекции эмуляторов. Ранее RetroArch можно было загрузить на iOS и tvOS только с помощью сложных обходных путей. Теперь же пользователи могут легко загрузить его из App Store и загрузить ROM-файлы через браузер, подключенный к Apple TV.

Аппаратное обеспечение Apple TV, даже в старых моделях первого поколения с чипом A10X, обеспечивает более высокую производительность по сравнению с Raspberry Pi 5. Это позволяет поддерживать продвинутые видеофильтры и рендеринг в более высоком разрешении для ретро-игр. Кроме того, tvOS поддерживает различные Bluetooth-геймпады, включая Nintendo Switch.

Несмотря на то, что Apple TV превосходит по аппаратным характеристикам и простоте использования, у нее есть ограничения. Платформы Apple не поддерживают компиляцию кода по принципу JIT, что ограничивает эмуляцию «новых» консолей, таких как GameCube и PlayStation 2. Кроме того, интерфейс RetroArch может быть сложным, не имея удобных опций, доступных на Raspberry Pi.