Apple впервые начала продавать устройства главного конкурента в официальном магазине

Контроллер совместим с любыми устройствам от Apple. Отметим, что Apple Arcade поддерживает и геймпад от PS4, но его пока на сайте компании купить нельзя. Стоит девайс Xbox в российском магазине «купертиновцев» 4400 рублей (для жителей США чуть дешевле — $60). В розничных точках продаж Apple, кстати, контроллеры пока не найти.

Напомним, сервис Apple Arcade запустился в конце сентября. Первый месяц пользования — бесплатный. Начиная со второго месяца, стоит 199 рублей. Обладатель подписки получает доступ более чем к сотне различных игр.