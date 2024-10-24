Apple выпустит отдельный магазин приложений для iOS с играми

По крайней мере, компания над ним работает

Сообщается, что Apple работает над новым приложением, специально созданным для игр, которое объединяет функции App Store и Game Center в одной интегрированной платформе. Источники 9to5Mac указывают на то, что этот новый игровой хаб не заменит Game Center, а улучшит его, связав с профилями пользователей в Game Center. Приложение будет включать несколько вкладок, в том числе раздел «Играть сейчас», с редакционным контентом, рекомендациями, таблицами лидеров и достижениями.