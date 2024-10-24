Apple выпустит отдельный магазин приложений для iOS с играми

Опубликовано 24 октября 2024, 03:001 мин.
Apple выпустит отдельный магазин приложений для iOS с играмиПо крайней мере, компания над ним работает
Сообщается, что Apple работает над новым приложением, специально созданным для игр, которое объединяет функции App Store и Game Center в одной интегрированной платформе. Источники 9to5Mac указывают на то, что этот новый игровой хаб не заменит Game Center, а улучшит его, связав с профилями пользователей в Game Center. Приложение будет включать несколько вкладок, в том числе раздел «Играть сейчас», с редакционным контентом, рекомендациями, таблицами лидеров и достижениями.
В новом магазине будут представлены игры как из App Store, так и из Apple Arcade, а также рекламироваться специальные игровые события и важные обновления. Кроме того, Apple исследует возможность интеграции с FaceTime и iMessage для упрощения коммуникации между игроками. Функциональность ожидается похожей на мобильное приложение Xbox, позволяя пользователям проверять свой игровой статус, активности друзей и игровые библиотеки.