Apple заработала на играх больше Sony и Xbox, не выпустив ни одной

Деньги Apple делает на магазине App Store. Там компания продаёт тысячи игр от других разработчиков, взимая с ним комиссию.

Согласно данным The Wall Street Journal, в 2019 финансовом году Apple получила больше прибыли от игр, чем производитель Xbox Microsoft, игровые гиганты Nintendo и Activision Blizzard, а также производитель PlayStation Sony. Операционная прибыль Apple от игр в том году составила $8,5 млрд.

Журналисты отмечают, что положение Apple находится под угрозой. Компании могут просто запретить брать такие комиссии.