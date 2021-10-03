Apple заработала на играх больше Sony и Xbox, не выпустив ни одной

Игры
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Apple заработала на играх больше Sony и Xbox, не выпустив ни однойВсё благодаря комиссиям в App Store
Издание The Wall Street Journal поделилось любопытными данными. Оказалось, что Apple получает больше прибыли от игр, чем специализированные компании. При этом сама компания из Купертино не выпустила ни одной игры.
Деньги Apple делает на магазине App Store. Там компания продаёт тысячи игр от других разработчиков, взимая с ним комиссию.
Согласно данным The Wall Street Journal, в 2019 финансовом году Apple получила больше прибыли от игр, чем производитель Xbox Microsoft, игровые гиганты Nintendo и Activision Blizzard, а также производитель PlayStation Sony. Операционная прибыль Apple от игр в том году составила $8,5 млрд.
Журналисты отмечают, что положение Apple находится под угрозой. Компании могут просто запретить брать такие комиссии.