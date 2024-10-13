Asahi Linux позволил запустить Windows-игры на Mac

Алиса Розенцвейг, руководитель в Asahi Linux, объяснила, что игры запускаются внутри виртуальной машины из-за различий в адресации памяти между Apple Silicon и системами x86. Хотя большинство игр, таких как Control, Fallout 4 и Cyberpunk 2077, в настоящее время работают на уровне ниже 60 кадров в секунду, Vulkan-драйвер проекта, получивший кодовое название Honeykrisp, представляет собой значительный шаг вперед, добавляя поддержку OpenCL 3.0 и улучшая совместимость с важными игровыми API.

Текущая альфа-версия доступна в дистрибутивах Fedora Asahi Remix и поддерживает Mac с M1 и M2, требуя минимум 16 ГБ оперативной памяти для оптимальной производительности.