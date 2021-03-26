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Assassin's Creed, Cyberpunk 2077 и другие игры распродают со скидками
До 8 апреля
Цифровой магазин Epic Games запустил весеннюю распродажу. В её рамках с хорошими скидками предлагают новый Assassin's Creed, Cyberpunk 2077 и другие игры.
Скидки во время акции достигают 75%, по заверениям самой Epic Games. Распродажа продлится до 8 апреля.
Последнюю игру легендарной серии Assassin's Creed Вальгалла предлагают со скидкой 25% за 1874 рубля вместо 2499.
Cyberpunk 2077 можно купить с 10-процентной скидкой за 1800 рублей. Впрочем, в Steam эта игра сейчас обойдётся выгоднее — стоит 1599 рублей.
Sid Meiers Civilization Vl получила ту самую скидку в 75% и оценена на период акции в 500 рублей вместо 2000 рублей.
«Ведьмака 3» можно купить за 300 рублей. Остальные предложения акции доступны по этой ссылке.