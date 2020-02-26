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Сегодня 14:45
Assassin's Creed, Far Cry и другие игры издательства Ubisoft продаются с большими скидками
Скидки до 84%
Цифровой магазин Epic Games запустил очередную акцию, в рамках которой Assassin's Creed, Far Cry и другие игры издательства Ubisoft продаются с большими скидками.
Так, если раньше стоимость популярной игры Assassin's Creed Одиссея составляла порядка 1999 рублей, то с учетом скидки ее можно ухватить за 799 рублей.
А 75% скидка досталась популярному экшену Far Cry 5, стоимость которого с учетом скидки составила всего 499 рублей.
Цена многопользовательского шутера Rainbow Six Siege, в свою очередь, упала с 999 рублей до 399 рублей.
С 84% скидкой можно также ухватить кооперативный боевик The Division 2. Кроме того, напомним, что буквально сегодня мы писали о том, что данный тайтл будет доступен для бесплатной игры в период с 27 февраля по 1 марта для консолей Sony и до 2 марта для ПК.