Assassin's Creed, Far Cry и другие игры издательства Ubisoft продаются с большими скидками

С 84% скидкой можно также ухватить кооперативный боевик The Division 2. Кроме того, напомним, что буквально сегодня мы писали о том, что данный тайтл будет доступен для бесплатной игры в период с 27 февраля по 1 марта для консолей Sony и до 2 марта для ПК.