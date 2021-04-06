Игры
Сегодня в 20:50
Assassin's Creed, Far Cry и другие игры Ubisoft раздают со скидками
До 8 апреля
Разработчик и издатель игр Ubisoft объявил о весенней распродаже. В её рамках скидки на игры достигают 80%.
Новая Assassin’s Creed Valhalla с сеттингом скандинавской мифологии получила скидку 25% и стоит теперь 1875 рублей.
Другая игра серии Assassin’s Creed Odyssey потеряла в цене куда больше — 75%. Купить её можно за 625 рублей.
Far Cry 5 получила ту самую обещанную скидку в 80%. Игру можно купить за какие-то 500 рублей.
Tom Clancy’s The Division 2 бывало стоила в другие распродажи намного меньше, но и сейчас предлагается с неплохой скидкой. Игра оценена в 375 рублей.
Все предложения акции доступны по этой ссылке. Продлится она до 8 апреля, так что поспешите.