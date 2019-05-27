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Assassin's Creed, Far Cry и The Division по подписке — Ubisoft готовит новый сервис

Возможно презентует его на E3 2019
На сайте онлайн-сервиса Uplay от Ubisoft появилась страница Ubisoft Pass Premium. Вероятно, это страница для подписки на игры, аналог Xbox Game Pass.

Страница с сайта уже пропала, однако пользователи успели сделать скриншоты. Компания никаких официальных заявлений ещё не делала. Есть вероятность, что она анонсирует сервис на грядущей выставке E3 2019. Скорее всего, он будет своеобразным аналогом EA Access или Xbox Game Pass. То есть, игроки смогут покупать подписку и получать доступ к библиотеке игр Ubisoft. А это и Assassin's Creed, и Far Cry, и The Division.

Напомним, выступление Ubisoft в рамках E3 2019 состоится 10 июня. Надеемся, презентация ответит на все вопросы.

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