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Assassin’s Creed, Rainbow Six Siege и другие игры продают с большими скидками
До 18 июня
В цифровом сервисе Ubisoft Store Assassin’s Creed, Rainbow Six Siege и другие игры продают с большими скидками. Снижение цены достигает 80%.
Акция продлится до 18 июня. С полным списком предложений можно ознакомиться по этой ссылке. А мы приведём некоторые наиболее интересные.
Например, последняя игра серии Assassin’s Creed — Odyssey стоит в рамках распродажи 659 рублей вместо 1999 рублей.
Мультиплеерный шутер с видом от третьего лица с элементами RPG The Division 2 оценён в 494 рубля вместо 1499 рублей.
Тактический шутер с возможностью разрушать окружение Rainbow Six Siege можно урвать за 399 рублей вместо 999 рублей.
Автосимулятор с огромным открытым миром The Crew 2 в рамках акции продаётся за 474 рубля вместо 1899 рублей.