Assassin’s Creed, Rainbow Six Siege и другие игры продают с большими скидками

Акция продлится до 18 июня. С полным списком предложений можно ознакомиться по этой ссылке. А мы приведём некоторые наиболее интересные.

Например, последняя игра серии Assassin’s Creed — Odyssey стоит в рамках распродажи 659 рублей вместо 1999 рублей.