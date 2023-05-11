Asus анонсировала убийцу карманной консоли Steam Deck и назвала цену с датой выхода новинки

Asus анонсировала убийцу карманной консоли Steam Deck и назвала цену с датой выхода новинкиА ведь начиналось всё как первоапрельская шутка
Компания Asus наконец-то провела презентацию по случаю полноценного анонса своей портативной приставки — ROG Ally.
Изначально устройство показали 1 апреля, из-за чего многие решили, что это первоапрельская шутка. Но чуть позже стало известно, что девайс вполне реален и уже совсем скоро поступит в продажу.
Представители Asus заявили, что релиз консоли запланирован на 13 июня по цене в $700. При этом ряд западных ритейлеров уже принимают предварительные заказы на устройство.
В Сети консоль прозвали «убийцей Steam Deck» из-за более мощной начинки. При этом первые обозреватели заявляют, что таковым аппарат не является.
Asus ROG Ally получил 7-дюймовый дисплей с разрешением FullHD и частотой обновления 120 Гц. Внутри него находится процессор Ryzen Z1 Extreme, 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель на 512 ГБ.
Заявленное время работы составляет до 8 часов. В комплекте с устройством идёт подписка на 3 месяца для сервиса Game Pass.