Asus объявил об улучшении экономии энергии и производительности консоли ROG Xbox Ally

Сообщается, что обновление существенно повысило производительность, автономность, что обусловлено улучшенной экономией энергии, и стабильность игр. Обновлённая версия прошивки консоли теперь доступна для пользователей и включает функции, давно ожидаемые сообществом.

Версия X системы предлагает расширенные настройки для высокопроизводительных и энергоэффективных ядер, быстрый переход в полноэкранный режим и возможность регулировки частоты кадров с 40 до 45 кадров в секунду для оптимальной синхронизации с дисплеем частотой 120 Гц. Энергопотребление в режиме ожидания было улучшено, а новый драйвер AMD увеличивает частоту кадров (FPS) и общую стабильность игр.

Asus также улучшил встроенное ПО, что повысило быстродействие системы. Отмечается, что время автономной работы портативных игровых устройств обычно ограничено, поэтому обновление, о котором идёт речь, может значительно повысить удобство использования, делая ROG Xbox Ally более привлекательным гаджетом для тех, кто ищет портативные игры без постоянной подзарядки.