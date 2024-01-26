Asus пообещала выпустить карманную консоль ROG Ally 2 уже в 2024 году

Опубликовано 26 января 2024, 09:25
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Asus пообещала выпустить карманную консоль ROG Ally 2 уже в 2024 годуНо покупать все еще лучше Steam Deck OLED
Asus намерена в скором времени порадовать поклонников выпуском второго поколения своей карманной игровой консоли ROG Ally.
Ожидается, что новинка появится на рынке уже в 2024 году. Это станет значительным шагом для компании, которая недавно вошла в сегмент портативных игровых устройств, успешно конкурируя с такими гигантами, как Steam Deck от Valve.
ROG Ally 2 обещает сохранить функциональность Windows, но с упором на игровые возможности. Это может означать улучшенный софт или другие изменения, направленные на повышение общего игрового опыта.
Подробности о характеристиках и возможностях новой модели пока не раскрыты, но учитывая репутацию Asus в создании качественной техники, можно ожидать чего-то впечатляющего.
Следует отметить, что информация основана на недавнем интервью с вице-президентом Asus India Арнольдом Су.