Asus пообещала выпустить карманную консоль ROG Ally 2 уже в 2024 году

Ожидается, что новинка появится на рынке уже в 2024 году. Это станет значительным шагом для компании, которая недавно вошла в сегмент портативных игровых устройств, успешно конкурируя с такими гигантами, как Steam Deck от Valve.

ROG Ally 2 обещает сохранить функциональность Windows, но с упором на игровые возможности. Это может означать улучшенный софт или другие изменения, направленные на повышение общего игрового опыта.

Подробности о характеристиках и возможностях новой модели пока не раскрыты, но учитывая репутацию Asus в создании качественной техники, можно ожидать чего-то впечатляющего.

Следует отметить, что информация основана на недавнем интервью с вице-президентом Asus India Арнольдом Су.