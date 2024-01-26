Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
Игры
Опубликовано 26 января 2024, 09:25
1 мин.

Asus пообещала выпустить карманную консоль ROG Ally 2 уже в 2024 году

Но покупать все еще лучше Steam Deck OLED
Asus намерена в скором времени порадовать поклонников выпуском второго поколения своей карманной игровой консоли ROG Ally.

Ожидается, что новинка появится на рынке уже в 2024 году. Это станет значительным шагом для компании, которая недавно вошла в сегмент портативных игровых устройств, успешно конкурируя с такими гигантами, как Steam Deck от Valve.

ROG Ally 2 обещает сохранить функциональность Windows, но с упором на игровые возможности. Это может означать улучшенный софт или другие изменения, направленные на повышение общего игрового опыта.

Подробности о характеристиках и возможностях новой модели пока не раскрыты, но учитывая репутацию Asus в создании качественной техники, можно ожидать чего-то впечатляющего.

Следует отметить, что информация основана на недавнем интервью с вице-президентом Asus India Арнольдом Су.

Источник:GamesRadar
Автор:Булат Кармак
Теги:
#портативная консоль
,
#ASUS