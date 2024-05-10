Asus представила обновленную карманную консоль ROG Ally

Новинка является улучшенной версией предыдущей модели, также работающей на базе APU AMD Ryzen Z1, но теперь только в конфигурации с топовым чипом Ryzen Z1 Extreme.

Этот процессор обладает 8 ядрами, 16 потоками, максимальной частотой до 5.1 ГГц, 12 вычислительными блоками RDNA 3 и 24 МБ кэша. Модель позволяет настраивать энергопотребление от 9 до 30 Вт.

Основные улучшения коснулись батареи и системы хранения данных. Батарея увеличена на 30-40%, что обеспечивает вдвое большее время автономной работы по сравнению с оригинальной моделью.

Также теперь поддерживается установка NVMe M.2 SSD объемом до 8 ТБ. Помимо этого, память обновлена до стандарта LPDDR5X-7500.

Конструкция консоли осталась прежней, включая 7-дюймовый FullHD-экран с частотой обновления до 120 Гц и максимальной яркостью 500 нит. В новой модели улучшено размещение SD-карты, что должно устранить проблемы с перегревом.

Asus ROG Ally X будет представлена в черном цвете, а ее цена ожидается выше, чем у оригинальной модели, стоимостью $699. Больше информации ожидается 2 июня на Computex 2024.