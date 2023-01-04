Asus представила первый в мире контроллер со встроенным OLED-дисплеем для Xbox

Новинку можно использовать в связке с ПК, ноутбуками и Xbox Series X/S. Миниатюрный экрна встроен в переднюю панель и имеет широкие возможности настройки. Например, его можно персонализировать изображениями, текстом или пользовательской анимацией.

Также экранчик можно использовать для отображения состояния заряда контроллера, индикаторов профиля и микрофона.