Игры
09:37, 04 января 2023
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Asus представила первый в мире контроллер со встроенным OLED-дисплеем для Xbox

Необычный девайс получился у компании

Asus и Xbox анонсировали ROG Raikiri Pro — трёхрежимный контроллер, который является первым сертифицированным контроллером Xbox с OLED-дисплеем.

Asus представила первый в мире контроллер со встроенным OLED-дисплеем для Xbox

Фото: Digital Trends

Новинку можно использовать в связке с ПК, ноутбуками и Xbox Series X/S. Миниатюрный экрна встроен в переднюю панель и имеет широкие возможности настройки. Например, его можно персонализировать изображениями, текстом или пользовательской анимацией.

Также экранчик можно использовать для отображения состояния заряда контроллера, индикаторов профиля и микрофона.

Asus представила первый в мире контроллер со встроенным OLED-дисплеем для Xbox

Digital Trends

ROG Raikiri Pro подключается несколькими способами на выбор: через Bluetooth, радиочастоту 2,4 ГГц или USB-кабель. В верхней части контроллера есть две кнопки, которые позволяют пользователям переключаться между заранее настроенными профилями прямо во время игры.

Старт продаж новинки намечен на II половину 2023 года.

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