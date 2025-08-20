Asus раскритиковали за «странную» сертификацию Gears of War для ROG Xbox Ally

Многие геймеры посчитали это заявление странным, ведь ранее Microsoft утверждала, что ROG Xbox Ally — это «полноценное устройство Xbox».

Пользователи в комментариях отметили: если это действительно Xbox, то никакая дополнительная сертификация для игр не нужна — все проекты должны запускаться по умолчанию.

«Что значит сертифицирована? Это же Xbox... или всё-таки просто ПК?» — пишет один из комментаторов. Другой добавил: «Конечно, игры для Xbox работают на Xbox. Зачем тогда такие формулировки?»

На деле же ROG Xbox Ally — это портативный ПК под управлением Windows. Поэтому Asus отдельно уточняет совместимость, чтобы подчеркнуть: конкретные игры протестированы и работают корректно на железе устройства.

Напомним, что Gears of War: Reloaded выйдет 26 августа на ПК, Xbox Series X/S и PS5. Портативная консоль Asus появится в продаже осенью.