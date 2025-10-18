Atari анонсировала Intellivision Spirit — обновление классической консоли 1980-х

Встроена коллекция из 45 игр, включая спортивные и стратегии. В библиотеке также есть головоломка Boulder Dash и Space Armada, вдохновлённая Space Invaders.

Интересно, что Intellivision когда-то была главным конкурентом Atari. В прошлом году Atari официально купила Intellivision.

Intellivision Spirit стоит $150. Предзаказы уже открыты, первые поставки начнутся 5 декабря.