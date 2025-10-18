Игры
Опубликовано 18 октября 2025, 22:15
1 мин.

Atari анонсировала Intellivision Spirit — обновление классической консоли 1980-х

Для ностальгирующих
Atari представила Intellivision Spirit — обновлённую версию легендарной игровой консоли Intellivision 1980-х годов. Внешне она почти не отличается от оригинала, но получила современные функции. Теперь контроллеры беспроводные, а сама консоль подключается к телевизору через HDMI. Но это не всё
Atari анонсировала Intellivision Spirit — обновление классической консоли 1980-х

© Atari

Встроена коллекция из 45 игр, включая спортивные и стратегии. В библиотеке также есть головоломка Boulder Dash и Space Armada, вдохновлённая Space Invaders.

Интересно, что Intellivision когда-то была главным конкурентом Atari. В прошлом году Atari официально купила Intellivision.

Intellivision Spirit стоит $150. Предзаказы уже открыты, первые поставки начнутся 5 декабря.

Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Atari
,
#видео
,
#консоль