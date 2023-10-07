Atari открыла предзаказ на новый картридж для своей 46-летней консоли

Теперь Atari возвращает ее к жизни, и желающие могут оформить предзаказ на картридж по цене $60. В комплект поставки входит серебристая коробка коллекционного издания, полноцветное руководство и сама игра. Однако выпущено всего 500 картриджей.

В игре игрокам предстоит спасти героиню по имени Мэри, оказавшуюся в быстро затопляемом каньоне. С помощью подъемного крана игроки строят платформы, чтобы помочь ей выбраться, собирая по пути бонусы. Изначально игра была разработана Тодом Фраем, ветераном-разработчиком Atari, известным по созданию специальной версии Pac-Man для 2600.