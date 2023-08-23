Atari перевыпустила легендарную консоль 70-х за $130

Консоль выполнена в дизайне, вдохновленном оригинальной версией, с имитацией текстуры дерева и четырьмя переключателями для управления консолью. Несмотря на сходство с оригиналом, 2600+ на 80% компактнее. Она также оснащена выходом HDMI и использует для питания порт USB-C.

При этом в 2600+ используется программная эмуляция игр на процессоре Rockchip 3128 Arm SoC, что может обеспокоить любителей ретроигр из-за возможных задержек и неточностей ввода.

В комплект поставки Atari 2600+, предзаказы на который можно оформить уже сейчас, входит джойстик, который повторяют оригинал. Поставки ожидаются в ноябре 2023 года.