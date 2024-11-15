Atomic Heart, Русы против ящеров: подробности об игровой выставке РЭД ЭКСПО

Atomic Heart, Русы против ящеров: подробности об игровой выставке РЭД ЭКСПОЧего стоит ожидать
Гостей ждут стенды ведущих игровых компаний России: VK Play, ГК «Леста Игры», Astrum Entertainment, 1CGS, а также стенды небольших инди-игр, в числе которых «Русы против ящеров» и STALCRAFT X. Участие в выставке примут самые разные компании, имеющие отношение к игровой индустрии — от издательства «Бомбора», которое регулярно выпускает книги про игры, до WATT Studio cо своим мокап-проектом. Ожидается несколько мощных эксклюзивов, в числе которых — закрытый показ «Войны Миров. Сибирь» от 1СGS и эксклюзивный анонс от Astrum Entertainment, подробности организаторы пока держат в секрете.
Выставку посетят такие блогеры, как IXBT, Dmitry_Lixxx, WELOVEGAMES, Chuck Review, Jove, Sh0Tnik, AkTeP, bratishkinoff, Recrent, Xasya, ZLOBINA CHANNEl, RIMPAC, Keka, Сударь и еще более ста блогеров, стримеров и инфлюенсеров. Выступления и автограф-сессии, турниры со зрителями, розыгрыши и море общения.
На мероприятии пройдет Премия игровой индустрии: заявку на участие подали порядка 100 игровых проектов. На шоукейсе инди-разработчиков представлены порядка 50 проектов, часть из которых — победители проекта «НАШЫ ИГРЫ» от IXBT. games и игры-финалисты всероссийского конкурса «Начни Игру».
А косплееров ждет самый крупный совокупный призовой фонд в истории российского косплея — 2 миллиона рублей. За первые места будут бороться порядка 200 мастеров.
Музыкальным хедлайнером выставки выступает барабанщик Тим Иванов. Он представит необычный проект DrumShiva — «симбиоз музыканта и робота». Анонсирован также секретный гость-музыкант, но подробности о нем организаторы пока держат в секрете. Шоу на главной сцене будут вести два знаковых ведущих — Сергей Хоббит и Александр Хошабаев.
В киберспортивной зоне каждый день будут идти матчи, финалы турниров и шоу-матчи по таким дисциплинам, как Dota2, MLBB, «Мир танков», PUBG Mobile, «Мир кораблей», Калибр и др. Ведущими выступят известные киберспортивные комментаторы: Niagara и Иван Sarge Жестков. Будет работать огромная площадка с настольными играми.
На выставке пройдет множество активностей, интерактива с посетителями, розыгрышей и викторин, а призами станут мерч, игровые вещи, сувениры и памятные награды.
Напомним, что мероприятие организовано при поддержке генеральных партнеров: VK Play, ГК «Леста Игры», Astrum Entertainment и 1СGS.