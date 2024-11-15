Игры
Опубликовано 15 ноября 2024, 14:49
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Atomic Heart, Русы против ящеров: подробности об игровой выставке РЭД ЭКСПО

Чего стоит ожидать
Организаторы игровой выставки РЭД ЭКСПО, которая пройдет в Крокус Экспо с 28 ноября по 1 декабря, поделились подробностями о том, что смогут увидеть гости мероприятия. Среди игр, представленных на выставке, будут: Atomic Heart, PUBG Mobile, MLBB, «Мир танков», «Мир кораблей», Tanks Blitz, Warface, Point Blank, Standoff 2, LOST ARK, «Русы против ящеров 2», STALCRAFT X, Калибр, «Сказки Старой Руси. Бессмертный», Superball, Royal Quest и это далеко не всё.
Atomic Heart, Русы против ящеров: подробности об игровой выставке РЭД ЭКСПО
© РЭД ЭКСПО

Гостей ждут стенды ведущих игровых компаний России: VK Play, ГК «Леста Игры», Astrum Entertainment, 1CGS, а также стенды небольших инди-игр, в числе которых «Русы против ящеров» и STALCRAFT X. Участие в выставке примут самые разные компании, имеющие отношение к игровой индустрии — от издательства «Бомбора», которое регулярно выпускает книги про игры, до WATT Studio cо своим мокап-проектом. Ожидается несколько мощных эксклюзивов, в числе которых — закрытый показ «Войны Миров. Сибирь» от 1СGS и эксклюзивный анонс от Astrum Entertainment, подробности организаторы пока держат в секрете.

Выставку посетят такие блогеры, как IXBT, Dmitry_Lixxx, WELOVEGAMES, Chuck Review, Jove, Sh0Tnik, AkTeP, bratishkinoff, Recrent, Xasya, ZLOBINA CHANNEl, RIMPAC, Keka, Сударь и еще более ста блогеров, стримеров и инфлюенсеров. Выступления и автограф-сессии, турниры со зрителями, розыгрыши и море общения.

На мероприятии пройдет Премия игровой индустрии: заявку на участие подали порядка 100 игровых проектов. На шоукейсе инди-разработчиков представлены порядка 50 проектов, часть из которых — победители проекта «НАШЫ ИГРЫ» от IXBT. games и игры-финалисты всероссийского конкурса «Начни Игру».

Atomic Heart, Русы против ящеров: подробности об игровой выставке РЭД ЭКСПО
© Ferra

А косплееров ждет самый крупный совокупный призовой фонд в истории российского косплея — 2 миллиона рублей. За первые места будут бороться порядка 200 мастеров.

Музыкальным хедлайнером выставки выступает барабанщик Тим Иванов. Он представит необычный проект DrumShiva — «симбиоз музыканта и робота». Анонсирован также секретный гость-музыкант, но подробности о нем организаторы пока держат в секрете. Шоу на главной сцене будут вести два знаковых ведущих — Сергей Хоббит и Александр Хошабаев.

Atomic Heart, Русы против ящеров: подробности об игровой выставке РЭД ЭКСПО
© Ferra

В киберспортивной зоне каждый день будут идти матчи, финалы турниров и шоу-матчи по таким дисциплинам, как Dota2, MLBB, «Мир танков», PUBG Mobile, «Мир кораблей», Калибр и др. Ведущими выступят известные киберспортивные комментаторы: Niagara и Иван Sarge Жестков. Будет работать огромная площадка с настольными играми.

На выставке пройдет множество активностей, интерактива с посетителями, розыгрышей и викторин, а призами станут мерч, игровые вещи, сувениры и памятные награды.

Напомним, что мероприятие организовано при поддержке генеральных партнеров: VK Play, ГК «Леста Игры», Astrum Entertainment и 1СGS.