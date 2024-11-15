Atomic Heart, Русы против ящеров: подробности об игровой выставке РЭД ЭКСПО

Гостей ждут стенды ведущих игровых компаний России: VK Play, ГК «Леста Игры», Astrum Entertainment, 1CGS, а также стенды небольших инди-игр, в числе которых «Русы против ящеров» и STALCRAFT X. Участие в выставке примут самые разные компании, имеющие отношение к игровой индустрии — от издательства «Бомбора», которое регулярно выпускает книги про игры, до WATT Studio cо своим мокап-проектом. Ожидается несколько мощных эксклюзивов, в числе которых — закрытый показ «Войны Миров. Сибирь» от 1СGS и эксклюзивный анонс от Astrum Entertainment, подробности организаторы пока держат в секрете.

Выставку посетят такие блогеры, как IXBT, Dmitry_Lixxx, WELOVEGAMES, Chuck Review, Jove, Sh0Tnik, AkTeP, bratishkinoff, Recrent, Xasya, ZLOBINA CHANNEl, RIMPAC, Keka, Сударь и еще более ста блогеров, стримеров и инфлюенсеров. Выступления и автограф-сессии, турниры со зрителями, розыгрыши и море общения.

На мероприятии пройдет Премия игровой индустрии: заявку на участие подали порядка 100 игровых проектов. На шоукейсе инди-разработчиков представлены порядка 50 проектов, часть из которых — победители проекта «НАШЫ ИГРЫ» от IXBT. games и игры-финалисты всероссийского конкурса «Начни Игру».