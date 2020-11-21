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Сегодня 18:03

Авторитетный американский журнал назвал лучшие игры года

И победила здесь не The Last of Us Part II
Авторитетный американский журнал TIME опубликовал список из десяти лучших игр 2020 года. В топ-3 вошли эксклюзивы PlayStation.

Первое место однако отдали игре, которая в 2018 была временным эксклюзивом для Epic Games Store. Это экшен с элементами rogue-like Hades. В полной версии игра вышла в сентябре этого года, потому и вошла в рейтинг TIME 2020.

На второе место поместили Spider-Man: Miles Morales, а на третье — The Last of Us Part II.

Вот остальные фавориты TIME:

  • Among Us
  • Animal Crossing: New Horizons
  • Ori and the Will of the Wisps
  • Call of Duty: Warzone
  • Microsoft Flight Simulator
  • Fall Guys
  • Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Стоит отметить, что в списке есть Among Us — игра, которая вышла в 2018 году. Её внесли в рейтинг потому, что популярность она обрела именно в 2020.