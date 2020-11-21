Авторитетный американский журнал назвал лучшие игры года

Первое место однако отдали игре, которая в 2018 была временным эксклюзивом для Epic Games Store. Это экшен с элементами rogue-like Hades. В полной версии игра вышла в сентябре этого года, потому и вошла в рейтинг TIME 2020.

На второе место поместили Spider-Man: Miles Morales, а на третье — The Last of Us Part II.

Вот остальные фавориты TIME:

Among Us

Animal Crossing: New Horizons

Ori and the Will of the Wisps

Call of Duty: Warzone

Microsoft Flight Simulator

Fall Guys

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Стоит отметить, что в списке есть Among Us — игра, которая вышла в 2018 году. Её внесли в рейтинг потому, что популярность она обрела именно в 2020.