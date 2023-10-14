Авторы Cyberpunk 2077 с помощью ИИ озвучили персонажа голосом мертвого актера

Речь идет об актере Милогосте Рецеке, который первоначально озвучивал персонажа Виктора Вектора в польской версии игры. Рецек должен был повторить свою роль в DLC, но он скончался в 2021 году. CD Projekt Red получила разрешение от семьи Речека на использование ИИ для клонирования голоса в память о нем.

Для этого компания сотрудничала с Respeecher - украинской компанией, специализирующейся на голосовых технологиях и известной по созданию голоса Марка Хэмилла в фильме «Мандалорианец». Другой актер произносил новые реплики, которые затем преобразовывались в голос Речека с помощью программного обеспечения Respeecher. Директор по локализации CD Projekt Red Миколай Швед назвал Речека одним из лучших польских талантов озвучивания и отметил его значительный вклад в серию игр "Ведьмак".