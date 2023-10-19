Ayaneo анонсировала карманную консоль-преемник Nintendo DS с двумя экранами

Ayaneo Flip DS, как и его аналог Flip KB, оснащен AMD Ryzen 7 7840U, который часто используется во флагманских игровых портативных устройствах на базе Windows. Хотя это может показаться излишеством для эмуляции Nintendo DS, наличие второго экрана для игр - большая редкость в мире эмуляторов.

Однако получить в свои руки Ayaneo Flip DS может оказаться непросто. Компания обычно полагается на краудфандинг при выпуске своих продуктов и, как правило, раскрывает подробности постепенно, до начала кампании на Indiegogo.

Остается только ждать подробностей.