Ayaneo анонсировала карманную консоль-преемник Nintendo DS с двумя экранами

Ayaneo анонсировала карманную консоль-преемник Nintendo DS с двумя экранамиНостальгия в глаз попала
Ayaneo, специализирующаяся на производстве портативных игровых устройств, представила свое новое детище - Ayaneo Flip DS. Это устройство, оснащенное дисплеем с частотой обновления 120 Гц, имеет второй экран, что напоминает легендарную Nintendo DS.
Ayaneo Flip DS, как и его аналог Flip KB, оснащен AMD Ryzen 7 7840U, который часто используется во флагманских игровых портативных устройствах на базе Windows. Хотя это может показаться излишеством для эмуляции Nintendo DS, наличие второго экрана для игр - большая редкость в мире эмуляторов.
Однако получить в свои руки Ayaneo Flip DS может оказаться непросто. Компания обычно полагается на краудфандинг при выпуске своих продуктов и, как правило, раскрывает подробности постепенно, до начала кампании на Indiegogo.
Остается только ждать подробностей.