Ayaneo Kun: игровая консоль-конкурент Steam Deck за $2 тыс

Ayaneo Kun: игровая консоль-конкурент Steam Deck за $2 тысСтоит ли оно того – решать вам
Новая портативная консоль Ayaneo Kun оснащена мощным аккумулятором емкостью 75 Вт-ч (у Steam Deck этот показатель на 40 Вт-ч). Ayaneo Kun также оснащен 8,4-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560 x 1600, двойной сенсорной панелью, четырьмя задними кнопками и усиленными триггерами. В максимальной комплектации за нее придется отдать $1949.
Консоль работает на чипе AMD Ryzen 7840U и оснащена инновационной системой охлаждения, которая позволяет разогнать APU до 54 Вт, хотя компания отмечает, что такой режим не рекомендуется для повседневного использования. Кроме того, Kun предлагает до 8 ТБ встроенной памяти, что превосходит таких конкурентов, как Steam Deck.
Однако потенциальным покупателям следует учитывать, что операционная система Windows не оптимизирована для портативных игровых ПК, что может сказаться на общем впечатлении.
Стоимость Ayaneo Kun составляет от 1209 долларов за 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ основной памяти и до 1949 долларов за вариант с за 64 ГБ ОЗУ и 4 ТБ основной памяти.