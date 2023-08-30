Ayaneo Kun: игровая консоль-конкурент Steam Deck за $2 тыс

Однако потенциальным покупателям следует учитывать, что операционная система Windows не оптимизирована для портативных игровых ПК, что может сказаться на общем впечатлении.

Стоимость Ayaneo Kun составляет от 1209 долларов за 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ основной памяти и до 1949 долларов за вариант с за 64 ГБ ОЗУ и 4 ТБ основной памяти.