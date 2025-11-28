Опубликовано 28 ноября 2025, 18:581 мин.
Ayaneo Next II — китайский конкурент Steam Deck — получит 2К OLED-экранПортативный ПК
Экран будущего флагманского портативного ПК Ayano Next II будет 9-дюймовым и с OLED-панелью. Разрешение экрана составит 2400×1500 пикселей.
© Ayaneo
Частота обновления 165 Гц. Производитель также подчеркивает, что экран «изначально является горизонтальным».
Ayano Next II будет работать на процессоре AMD Strix Halo и воспользуется системой охлаждения с двумя вентиляторами. Для управления в играх предусмотрены не только классические триггеры и стики, но сенсорная панель вместе с дополнительными кнопками на задней панели корпуса.
Официальная презентация устройства запланирована на 29 ноября. Новая модель позиционируется как «флагманское решение».