Частота обновления 165 Гц. Производитель также подчеркивает, что экран «изначально является горизонтальным».

​Ayano Next II будет работать на процессоре AMD Strix Halo и воспользуется системой охлаждения с двумя вентиляторами. Для управления в играх предусмотрены не только классические триггеры и стики, но сенсорная панель вместе с дополнительными кнопками на задней панели корпуса.

Официальная презентация устройства запланирована на 29 ноября. Новая модель позиционируется как «флагманское решение».