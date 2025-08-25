AYANEO, похоже, анонсировала первую портативную консоль на Snapdragon 8 Elite

Производитель пока не подтвердил, используется ли флагманский Snapdragon 8 Elite или другой чип, возможно даже MediaTek Dimensity 9400. Но тизер оставляет мало маневров для спекуляций.

Неважно, какой чип окажется в устройстве, Pocket FIT Elite обещает высокую производительность для игр и эмуляторов, хотя для некоторых эмуляторов лучше подходят Snapdragon 8 Gen 2 устройства из-за «более зрелых драйверов», пишут СМИ.

Производитель также раскрыл ориентировочную цену: Pocket FIT Elite будет стоить меньше $ 399, а версия с G3 Gen 3 — менее $ 329.

Продажи ещё не начались, полноценный запуск планируется на сентябрь.