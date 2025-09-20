AYANEO представила новую карманную консоль Pocket S Mini из стекла и металла

Внутри будет стоять процессор Snapdragon G3x Gen 2 — тот же, что и в обычной версии Pocket S. Корпус новинки выполнен из стекла и металла, как у старшей модели. Остальные характеристики пока не раскрыты.

AYANEO описывает Pocket S Mini как «мощную ретро-консоль», ориентированную на любителей классических игр, но при этом способную запускать современные проекты.