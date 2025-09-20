AYANEO представила новую карманную консоль Pocket S Mini из стекла и металла

Опубликовано 20 сентября 2025, 19:301 мин.
AYANEO представила новую карманную консоль Pocket S Mini из стекла и металлаРелиз в 2026 году
AYANEO выпустила консоль Pocket AIR Mini, но вместе с этим показала ещё одно устройство — Pocket S Mini, которое выйдет в марте 2026 года. Пока подробностей немного, однако известно, что Pocket S Mini создавалась по мотивам старшей модели Pocket S и получила форм-фактор с экраном в соотношении сторон 4:3.
© AYANEO
Внутри будет стоять процессор Snapdragon G3x Gen 2 — тот же, что и в обычной версии Pocket S. Корпус новинки выполнен из стекла и металла, как у старшей модели. Остальные характеристики пока не раскрыты.
AYANEO описывает Pocket S Mini как «мощную ретро-консоль», ориентированную на любителей классических игр, но при этом способную запускать современные проекты.