Игры
Опубликовано 20 сентября 2025, 19:30
1 мин.

AYANEO представила новую карманную консоль Pocket S Mini из стекла и металла

Релиз в 2026 году
AYANEO выпустила консоль Pocket AIR Mini, но вместе с этим показала ещё одно устройство — Pocket S Mini, которое выйдет в марте 2026 года. Пока подробностей немного, однако известно, что Pocket S Mini создавалась по мотивам старшей модели Pocket S и получила форм-фактор с экраном в соотношении сторон 4:3.
AYANEO представила новую карманную консоль Pocket S Mini из стекла и металла

© AYANEO

Внутри будет стоять процессор Snapdragon G3x Gen 2 — тот же, что и в обычной версии Pocket S. Корпус новинки выполнен из стекла и металла, как у старшей модели. Остальные характеристики пока не раскрыты.

AYANEO описывает Pocket S Mini как «мощную ретро-консоль», ориентированную на любителей классических игр, но при этом способную запускать современные проекты.

Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
Теги:
#консоль
,
#ретро