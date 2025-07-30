Основной экран Pocket DS — 7-дюймовый OLED с разрешением Full HD (1920×1080) и частотой обновления до 165 Гц. Экран очень яркий — до 800 нит, и поддерживает широкую цветовую гамму. Второй экран — 5 дюймов с разрешением 1024×768, тоже с хорошей яркостью и цветами.

Консоль работает на Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2. Внутри стоит мощная система охлаждения и батарея ёмкостью 8000 мАч с быстрой зарядкой через USB-C. Корпус сделан из металла с прочным шарниром. Управление включает джойстики, триггеры, крестовину и классические кнопки ABXY.

Особенность Pocket DS — фирменное программное обеспечение с поддержкой запуска двух приложений одновременно. Можно играть на одном экране и смотреть видео или подсказки на другом, а также переключать контент простым жестом. Можно даже запускать две игры одновременно.