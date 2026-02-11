Azahar — эмулятор Nintendo 3DS для Android — стал заметно быстрее

Проблема, как пишут СМИ заключалась в том, что при запуске игр эмулятору приходится каждый раз «переводить» графические элементы старой консоли в формат, понятный современным видеокартам. Этот процесс часто повторяется во время игры, из-за чего могут появляться рывки и краткие зависания.

Новое решение позволяет сохранять эти обработанные данные на устройстве. В первый запуск игры всё будет работать как обычно, но при последующих запусках эмулятор сможет использовать уже готовые данные.

Azahar — один из самых популярных эмуляторов Nintendo 3DS для Android. Ранее в нём улучшили работу с задержками и игровыми файлами.