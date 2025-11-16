Backbone выпустила контроллер в Xbox-стиле для мобильного гейминга

Опубликовано 16 ноября 2025, 13:301 мин.
Backbone выпустила контроллер в Xbox-стиле для мобильного геймингаДля фанатов Xbox и не только
Backbone совместно с Xbox выпустила новый контроллер Backbone Pro — Xbox Edition. Это улучшенная версия Backbone Pro с особым дизайном: прозрачный зелёный корпус и кнопка Xbox. При покупке вы также получите месяц Xbox Game Pass Ultimate.
© Backbone
Контроллер поддерживает Bluetooth и проводное подключение через USB-C. Можно использовать не только с телефоном, но и с ПК, планшетом и телевизором. Он оснащён полноразмерными стиками ALPS, триггерами с эффектом Холла, двумя настраиваемыми кнопками сзади, профилями управления и встроенным аккумулятором. У стиков эффекта Холла нет. Устройство совместимо с Apple Arcade, Steam Link и др.
Геймпад уже доступен для покупки за $179,99.