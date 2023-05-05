Барби включили во Всемирный зал славы видеоигр

Barbie Fashion Designer, выпущенная в 1996 году, как пишет «зал славы» сломала гендерные барьеры в игровой индустрии, став одной из первых компьютерных игр, предназначенных для девочек.

Computer Space, выпущенная в 1971 году в видео аркадного автомата, доказала, что видеоигры могут привлечь аудиторию за пределами компьютерных классов. Она стала одним из первопроходцев в индустрии и вдохновила разработчиков на создание компании Atari Inc., гиганта видеоигр в 1970-х и 1980-х годах.

The Last of Us, вышедшая в 2013 году, выделилась в перенасыщенном жанре постапокалиптических зомби-игр благодаря глубокому сюжету, запоминающимся персонажам и захватывающему геймплею. Игра получила множество похвальных отзывов и даже вдохновила HBO на создание сериала, который вышел недавно.

Wii Sports, выпущенная в 2006 году, сделала видеоигры более доступными практически для всех, потому что геймпадами, похожими на пульты от телевизоров, нужно было, например, играть в гольф, делая соответствующие движения. Простая механика игры позволила играть в нее как маленьким детям, так и пожилым людям, что помогло пересмотреть представление о том, кто такой "геймер".

Эти четыре игры обошли несколько других популярных игр, включая Angry Birds, Call of Duty 4: Modern Warfare и FIFA International Soccer, и заняли свое место в Зале славы видеоигр.